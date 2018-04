Dans la tête d’un coupable

RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Pourquoi certains d’entre nous culpabilisent plus que les autres? A quel âge éprouve-t-on de la culpabilité? En quoi ce sentiment désagréable peut-il agir comme un ciment social? A travers des témoignages, des expertises scientifiques et des expériences, l’émission décortique les mécanismes de cette émotion qui rime avec transgression sociale et règle morale. Elle peut être modérée, envahissante ou conduisant carrément à la dépression. La culpabilité, qui va de pair avec la responsabilité, a la particularité d’être une émotion morale et sociale. Elle renvoie à la faute, au préjudice causé à l’égard d’autrui. Dans son témoignage courageux et poignant, Joachim sait qu’il se sentira «coupable à vie». En roulant en état d’ivresse et trop vite, il a provoqué la mort…