née Sonney

ENNEY

Denise Gremaud est décédée subitement le 3 avril dans sa 73e année. Un dernier hommage lui a été rendu le 5 avril.

Denise est née le 8 mars 1946 dans le foyer de Léa et Oscar Sonney. Elle est arrivée comme un cadeau d’anniversaire pour son papa et pour sa tante, nés tous les deux un 8 mars. Sa sœur Marthe, née 11 mois plus tôt, a partagé la joie de cette naissance. Elle a grandi à La Tour-de-Trême.

Elle a suivi sa scolarité à La Tour, puis à l’Institut Sainte-Croix, à Bulle. Pendant ses heures de loisirs elle se mettait au service d’une famille du village. Elle a également passé de nombreux moments avec sa sœur chez leurs grands-parents aux Boutheys.

Sa scolarité terminée elle est entrée chez Nestlé, où elle a appris le métier de secrétaire. Elle y a fait de nombreuses…