Des histoires d’amour, encore…

Vincent Kappeler

LOVE STORIES

L’Age d’homme, 80 pages

…oui mais pas tout à fait comme les autres! Ce court récit du jeune auteur lausannois Vincent Kappeler présente cinq couples et, pour chacun, une vie avec ses aléas. Plus que dans un livre, nous sommes dans une pièce de théâtre. Les actes se succèdent, tableau par tableau, signés par chaque protagoniste. Les suicides, les deuils, les séparations, le crime, tout y est.

Tel un diaporama derrière les acteurs, la Sibérie, le Goulag et les lieux glauques sont un prétexte de décor plutôt qu’une analyse politique. On se déchire, on enterre les morts avec cérémonie: «Mon petit Riki tu vas nous manquer... » (il s’agit d’un chien). Yvan, le guide assassiné, aura aussi son homélie même si ce ne sont que des os recherchés et retrouvés après dix…