Mercredi soir, les membres du PBD Fribourg ont unanimement donné leurs mots d’ordre pour les votations fédérales du 10 juin: non à l’initiative «Monnaie pleine» et non à la nouvelle Loi sur les jeux d’argent. Au reste, l’assemblée a élu un nouveau vice-président en la personne de Jonathan Pernet, 30 ans, de Belfaux. Elle a également accordé le titre de président d’honneur à Sandro Arcioni, président de la section cantonale durant cinq ans. De nouveaux statuts ont également été adoptés.