En baisse, mais stable

Plus de 145 entreprises et 1600 personnes sont membres de l’Association fribourgeoise des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpenterie et fabriques de meuble. «Un chiffre stable, annonce le communiqué de l’entité cantonale. Comme le nombre total de nos apprentis, qui s’élève environ à 320.»

Les différents rapports, présentés lors de l’assemblée, jeudi soir à Châtel-Saint-Denis, ont permis de «mettre en lumière le dynamisme de l’association professionnelle». En 2017, trente nouveaux diplômés ont été récompensés pour l’obtention de leur brevet.

L’été dernier, 121 apprentis ont commencé ou poursuivi leur formation. A savoir 43 charpentiers, 16 ébénistes, 38 menuisiers et 24 aide-menuisiers. C’est quatre de moins qu’en 2016. Cette baisse a commencé en 2014, après une année 2013…