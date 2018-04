En bref - Astrid Epiney confirmée en tant que rectrice

L’assemblée plénière de l’Université de Fribourg a choisi mercredi Astrid Epiney comme rectrice pour les cinq prochaines années. Celle qui occupe déjà ce poste affrontait la doyenne de la Faculté des lettres et des sciences humaines, Bernadette Charlier. De nationalité suisse et allemande, âgée de 52 ans, Astrid Epiney est professeure de droit international, droit européen et droit public suisse. Elle dirige l’alma mater depuis 2015. Le Sénat doit encore confirmer son élection le 25 avril, selon un communiqué de l’Université. Son nouveau mandat commencera le 1er février 2019.