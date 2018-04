En bref - Paysage sacré des abbayes et monastères élu Paysage de l’année

Le paysage sacré des abbayes et monastères du bassin de la Sarine a été désigné Paysage de l’année 2018. Pour la première fois, la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage met l’accent sur la dimension spirituelle du paysage. Elle salue l’engagement local en faveur du développement harmonieux et de la valorisation des paysages sacrés fribourgeois. Ceux-ci sont encore marqués par la présence de croix, de petits sanctuaires, de chemins de croix, de chapelles, d’abbayes et de monastères. «Les lieux de recueillement forment un patrimoine bâti admirable qui confère au paysage une dimension spirituelle remarquable», écrit la fondation. Le prix sera remis le 28 avril. Il est doté de 10 000 francs.