Encore une victoire pour les Gruériens

Un but aura suffi à faire le bonheur des hommes de Lucien Dénervaud. En comptabilisant trois points samedi contre Morat (1-0), Gumefens/Sorens continue son excellent début de deuxième tour.

OLIVIER JORDAN

En s’imposant 1-0 samedi soir contre Morat, Gumefens/Sorens est passé devant son adversaire du jour au classement et s’est hissé à la septième place. Les joueurs des Marais poursuivent ainsi leur parcours sans faute depuis le début du 2e tour. Samedi, comme à son habitude depuis la reprise, Gumefens/Sorens s’est montré très appliqué et concentré, notamment en phase défensive. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: en 2018, les Gruériens n’ont encore pas encaissé le moindre but. Malgré tout, la victoire n’a pas été simple à aller chercher pour les hommes de Lucien Dénervaud face à une équipe…