Enquête de santé

FRANCE 5, MERCREDI, À 20 H 50

Faut-il avoir peur des matières grasses?

Le documentaire de Claire Ricard Graisses alimentaires,le retour en grâce précède un débat sur l’effet des matières grasses sur l’organisme. Indispensables au bon fonctionnement du corps, les graisses alimentaires sont accusées de boucher les artères et de favoriser l’obésité et les accidents cardiovasculaires. Pourtant, on sait aujourd’hui que les preuves scientifiques incriminant les lipides sont plutôt maigres. Désormais, de nombreux spécialistes militent pour le retour en grâce de ces graisses dans les assiettes. Gros plan sur les stratégies des lobbies du sucre pour faire porter aux matières grasses le chapeau de l’obésité et sur les stratégies des marques pour vendre quantité de produits allégés à l’efficacité…