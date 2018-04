Et l’exigeant Velan mit un point final…

Son dernier roman datait d’il y a quarante ans. Yves Velan ne publiait plus, mais n’a jamais cessé d’écrire, achevant une quinzaine de versions de son nouveau livre. Lenarrateuretsonénergumène vient de sortir, une année après la mort, à 91 ans, de l’écrivain chaux-de-fonnier.

ÉRIC BULLIARD

Ce livre tient de la légende. De l’Arlésienne, aussi. Yves Velan n’avait plus publié de roman depuis Soft Goulag, en 1977. Anéanti par la disparition de sa fille unique en 1992, cet écrivain majeur et rare avait renoncé à publier et s’était retiré de la vie publique. Mais il n’a pas cessé d’écrire: dans sa préface, Pascal Antonietti note que Velan a achevé une quinzaine de versions du Narrateur et son énergumène.

Un an avant sa mort (en mai 2017, à 91 ans), Yves Velan avait accepté de voir ce texte…