Fanny Leeb en duo acoustique samedi

Auteure, compositrice, interprète et pianiste, Fanny Leeb a 29 ans. Influencée par le jazz dans son enfance – notamment Ella Fitzgerald, Ray Charles, puis Stevie Wonder et Amy Winehouse – elle a commencé à composer à l’âge de 14 ans. Après s’être formée, elle a écumé les petites salles de concert suisses, en mélangeant des standards de jazz à ses propres compositions. Dans son dernier album Heroes,sorti en 2016, les structures pop et l’orchestration rock s’enrichissent d’influences soul et trip-hop. Samedi, à 21 h au Moderne, à Bulle, elle proposera une version acoustique de ses créations, accompagnée seulement du guitariste Keni Arifi.