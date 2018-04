Faut-il vraiment quitter Facebook?

Le scandale Facebook bouscule le plus grand réseau social au niveau mondial. Faut-il le quitter ou simplement adopter un bon comportement? Quelques réactions locales. Depuis qu’un dénonciateur a révélé les pratiques de Cambridge Analytica, une société qui utilisait les données de Facebook pour les intégrer dans l’exploitation de ses métadonnées et influencer ainsi les élections américaines, Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, se trouve confronté aux questions du Sénat américain. Sa ligne de défense consiste prioritairement à s’excuser: «Nous n’avons pas pris une mesure assez large de nos responsabilités et c’était une grosse erreur. C’était mon erreur et je suis désolé.»

Quoi qu’il advienne, ce scandale n’est très probablement que la partie visible de l’iceberg. Des milliers de petites…