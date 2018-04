Florent Pagny, la voix nue

FRANCE 3, VENDREDI, À 20 H 55

Avec 15 millions de disques vendus, plus de vingt albums, Florent Pagny compte parmi les personnalités préférées des Français et incarne à lui seul un pan entier de la chanson française. Sa «liberté de penser», source de tant d’ennuis, s’est muée en force qui fait aujourd’hui de lui un modèle de libre arbitre et de «savoir chanter». Florent Pagny ne fait rien comme tout le monde. Il publie un nouvel album qui n’était pas prévu, le fruit inattendu d’une volonté et d’un concours de circonstances. ■