Football 3e ligue express

Groupe 1 Farvagny/Ogoz - Corbières 2-3 (2-1) Buts: 3e (1-0), 12e F. Pharisa (1-1), 33e (2-1), 53e F. Pharisa (2-2), 60e De Jesus (2-3).

Xavier Salas (entraîneur de Corbières): «Un bon match. Après avoir encaissé le premier but, nous revenons au score à la suite d’une action bien construite. Après la pause, mes joueurs ont tout donné pour renverser la vapeur et nous égalisons sur coup franc. Nous avons alors dominé la rencontre et notre troisième but est tombé logiquement.»

Châtel-St-D. - La Roche/P.-V. 1-2 (0-1) Buts: 3e Droux (0-1), 65e Teixeira (1-1, penalty), 67e Richoz (1-2).

Duilio Servadio (entraîneur de Châtel-Saint-Denis): «Dès l’échauffement, j’ai senti mon groupe peu inspiré et la 1re mi-temps a confirmé mon sentiment. La Roche a gagné tous les duels et nous n’étions pas bien…