Football 3e ligue express

Groupe 1

Villars-sur-G. - Châtel-Saint-D. 1-3 (1-1)

Buts: 22e Braichet (0-1), 38e (1-1), 75e Dogbe (1-2), 86e Caiero (1-3).

Duilio Servadio (entraîneur de Châtel-Saint-Denis): «Il a fallu gérer deux matches en une semaine et prendre au sérieux cette rencontre après notre victoire 5-0 face à Estavayer-le-Gibloux. La victoire a été longue à se dessiner, mais l’état d’esprit a été remarquable. Nous avons pris le match à notre compte et répondu techniquement au défi physique. Notre adversaire a tenté de bloquer et muscler le centre. Nous en avons profité pour passer sur les côtés. Le score aurait pu être plus large. Villars-sur-Glâne s’est bien battu, mais la victoire ne se discute pas.»

Bas-Gibloux - La Roche/Pt-la-V. 0-3 (0-1)

Buts: 30e Brodard (0-1), 51e Richoz (0-2), 82e Richoz (0-3).

…