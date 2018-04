RTL9, MERCREDI À 20 H 40

Ben, Kara et Henry sont les pilotes d’essai d’avions de combat furtifs ultrasophistiqués. Lorsque le capitaine Cummings leur présente EDI, un avion de combat à intelligence artificielle sans pilote humain, Ben est réticent. Mais, lors de leur première mission, EDI se révèle un «pilote» hors pair et élimine leur cible avec succès. Sur le vol de retour, EDIest touché par la foudre. Le cerveau du drone a des réactions étranges. Malgré les réserves de Ben et de Henry, Cummings déclare EDI bon pour le service… ■