PONT

Georges Gachoud s’est éteint dans la nuit du 8 au 9 avril à la Maison Saint-Joseph, à Châtel-Saint-Denis. Il allait avoir 92 ans. Un dernier hommage lui a été rendu le 11 avril en l’église de Porsel.

Georges vit le jour à Pont dans la ferme familiale de Perrey-Martin le 20 avril 1926. Il était le neuvième d’une fratrie de 13 enfants. Dès son jeune âge, il connut le dur labeur de la campagne et c’est avec passion qu’il exerça son métier d’agriculteur. Il reprit le domaine familial en 1956.

Avec son épouse Isabelle, née Aebischer, ils eurent le bonheur d’accueillir six enfants qui, à leur tour, leur donnèrent sept petits-enfants et six arrière-petits-enfants. Georges eut la douleur de perdre son épouse en 2004.

Passionné d’élevage, il se dévoua au sein du Syndicat d’élevage de Porsel…