Grunge français à Ebullition

Le groupe français Pogo Car Crash Control sera samedi à Ebullition, en exclusivité Suisse.

Sa musique nerveuse et sans concession avait marqué le Paléo Festival de Nyon 2017. Le quatuor français de Pogo Car Crash Control sera en exclusivité Suisse samedi à Bulle, pour défendre son premier album Déprime hostile.

Pogo Car Crash Control, c’est une grosse gifle musicale, une énergie folle sur scène et des textes au couteau – tout est dit dans le nom sauf qu’ils chantent ou hurlent en français. Nés dans la seconde moitié de la décennie 1990, les quatre musiciens de Seine-et-Marne ont pourtant été bercés par Nirvana, Slayer, Mudhoney ou Rage against the machine. Ils n’hésitent pas à emprunter aux codes du grunge, du punk ou du métal de la fin des années 1980, pour habiller leurs textes acérés,…