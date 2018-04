Hélène Beaud s’en est allée le 28 mars. Elle cheminait dans sa 89e année. Un dernier hommage lui a été rendu le 31 mars en l’église d’Albeuve.

Hélène est née le 6 novembre 1929 à Payerne. Elle était la deuxième enfant de la grande famille d’Edmond Chassot, forestier, et de Marie Currat, institutrice. Elle avait six sœurs et deux frères, pour lesquels elle fut comme une seconde maman. Ensemble, ils grandirent à Morlon, au Bertolly.

L’école terminée, Hélène travailla dans plusieurs établissements de la région, qui lui laissèrent de bons souvenirs. Mais c’est à la Pinte de Lys, aux Sciernes-d’Albeuve, qu’elle rencontra Louis Beaud, d’Albeuve. Ils se marièrent en 1954 et eurent deux filles et deux garçons, puis huit petitsenfants et autant d’arrière-petitsenfants. Tout ce petit monde faisait…