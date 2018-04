Hélène Buchs née Uldry

Hélène Buchs s’en est allée le 11 avril dans sa 72e année, après une longue lutte contre la maladie. Un dernier hommage lui a été rendu le 13 avril.

Hélène est née le 14 février 1947 dans une famille d’agriculteurs à Bulle. Très vite, elle fut confiée à sa tante et à son oncle auxquels elle tenait énormément et qui l’ont élevée.

Elle épousa Michel avec qui elle partagea les joies et les peines de la vie pendant plus de quarante ans. C’est en 1973 que leur foyer s’agrandit avec l’arrivée de jumeaux, Marie et Jean-Raymond. Leur bonheur fut malheureusement assombri par le terrible accident de la route dont fut victime leur fille Marie.

Toute la vie d’Hélène fut dédiée à l’enseignement, les premières années en tant qu’enseignante primaire, puis comme maîtresse d’ACT à l’école primaire de la…