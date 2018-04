Il y a trop de choses dans la tête de Jack White, et que c’est bon

Jack White

BOARDING HOUSE REACH

Third Man Records

D’abord, il faut enjamber Connected by love, cette première plage du nouvel album de Jack White. Ces synthés carrément pompeux, cette rythmique traînante, cette accélération suffocante. Puis arrive Why walk a dog? et… ses synthés vintage, son tempo lascif et son grain de guitare si caractéristique. Au casque, la production est démentielle, tridimensionnelle, hallucinante d’ampleur.

Que les fans de la guitare brûlante de l’ancien leader des White Stripes se rassurent: l’homme n’a rien perdu de sa fièvre, de son irrépressible envie de tout bousculer, de tout reconstruire. Evidemment, ces treize titres mis bout à bout forment un disque foutraque, dispersé, tellement riche qu’il frôle l’indigestion. Mais qu’il frôle seulement, tant le gaillard…