Jean-Marc Berset deux fois bien classé en Italie

Le retour en forme, et à la compétition, s’est confirmé ce week-end pour Jean-Marc Berset, engagé à la Verola Cup, une manche du circuit européen de handbike. Après le 7e rang obtenu début avril en France, le Bullois a signé le 4e temps du contre-la-montre (sur 40 participants), avant de se classer 6e de la course en ligne. «Bien sûr, les meilleurs mondiaux n’étaient pas là, mais je suis super content de ces deux résultats. Les deux épreuves ont été largement dominées par un Italien, qui est vraiment au-dessus du lot. Mais, derrière, on se tient. Donc c’est rassurant pour moi.» Cette course en Italie, Jean-Marc Berset l’appréhendait un peu. «Elle a lieu entièrement en ville, avec beaucoup de virages serrés. A 58 ans, je n’ai pas envie de me prendre un mur. Alors je n’ai pas hésité à…