Joan as Police Woman et Gengahr ce week-end

Joan Wasser, alias Joan as Police Woman, sera ce soir à 20 h à la salle Fri-Son à Fribourg. Violoniste de formation, Joan a collaboré avec des artistes comme Lou Reed, Beck, David Sylvian ou Laurie Anderson. Elle présentera la soul sombre de son quatrième album, sorti en février, Damneddevotion. Changement de décor vendredi avec les Londoniens de Gengahr, que l’on a pu découvrir en repérage sur Couleur 3. Après un premier opus remarqué Adreamoutside, le quatuor revient avec son nouvel album Where wilderness grows, qui offre un style britpop plus ouvert et coloré. www.fri-son.ch.