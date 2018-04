Joseph Andrey, dit Jo, s’est éteint le 7 mars dans sa 89e année après une courte maladie en laissant à ses proches le regret de ne pas avoir eu le temps de lui dire adieu. Un ultime hommage lui a été rendu le 9 mars et la messe de trentième sera célébrée en son honneur le 15 avril à 19 h, en l’église de La Tour-de-Trême.

Jo vit le jour à Pringy le 28 mai 1929. Il était l’avant-dernier d’une fratrie de cinq enfants. Il déménagea ensuite à Sugiez et suivit sa scolarité à Bellechasse où son papa était gardien.

Il effectua un apprentissage de menuisier-ébéniste. Il commença alors sa carrière de jasseur, passetemps qu’il adorait et qu’il pratiqua jusqu’à sa mort. Il appréciait également le sport et plus particulièrement le football.

A la suite du décès de son papa, Jo et sa famille revinrent…