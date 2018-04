L ’important, c’est l’humus

Winde Decoster et Michel Rossignol ont fait leurs premières expériences en permaculture sans même le savoir. Jardiniers dans de grandes propriétés privées, ils cherchent alors à créer de l’humus. A Estévenens, ils ont créé un jardin modèle, qu’ils ouvrent au public.

SOPHIE ROULIN

Jardiner autrement, c’est possible. La preuve dans le Jardin des possibles, à Estévenens. Winde Decoster et Michel Rossignol y ont posé leurs bêches, leurs pelles et leurs valises en 2013. Elle est belge et céramiste de formation. Lui, Français et jardinier. Ils se sont connus au château de Wideville, dans les Yvelines, propriété du couturier Valentino, où ils travaillaient tous les deux à l’entretien des jardins. Ils y ont développé un système qui se rapproche de la permaculture. Les alentours de leur ferme…