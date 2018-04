La «suicitude»

Nicolas Verdan

LA COACH

BSN Press / Fictio, 136 pages

En Suisse, les PTT ne sont plus, les CFF non plus. Nous sommes en Swiss Post et en Swiss Rails. La Valaisanne Coraline Salamin, femme battante, travaille comme business coach à la Prime Tower Affiliation. Trois langues nationales s’y pratiquent: l’anglais, l’allemand et le fran- çais… Où donc sont passés l’italien et le romanche? Berne, la capitale, est là: sa gare avec tous ses espaces commerciaux privés d’oxygène – mais pas de connexion internet – n’est qu’une ville tombée sous les couleurs de toutes les métropoles.

C’est ici que Coraline attend son client, Esposito, au Flow, un lounge bar branché où on cause leadership, loser, team, winner, shooting… Elle sait pertinemment quelle est sa mission: le faire tomber comme responsable de…