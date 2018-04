La carte aux trésors

FRANCE 3, MERCREDI, À 20 H 55

Montpellier et sa région

Dans Lacarteauxtrésors, version 2018, deux concurrents s’affrontent dans une course d’orientation au cœur d’une région française. Leur objectif: résoudre les énigmes pour trouver la rose des vents qui leur permettra d’accéder au trésor. Toutes les épreuves sont liées à la culture, la géographie, l’histoire ou les traditions de ce territoire, afin de découvrir les richesses du patrimoine local. Mais, surtout, une fois à terre, ils doivent compter sur les habitants pour les aider à progresser au plus vite! Un jeu en trois parties: les énigmes: les candidats doivent résoudre trois énigmes chronométrées. Chacune d’elles consiste à trouver un lieu où est caché un indice, qui permet de localiser la rose des vents. La rose des vents: aidés…