La classe à la nantaise

Entre les deux, difficile de dire qui avait la plus forte tête, mais ça ne pouvait être qu’explosif. Disparu cette semaine à 70 ans, Henri Michel restera l’entraîneur de l’équipe de France qui a reçu la plus violente insulte publique d’un de ses joueurs. En 1988, vexé de ne pas avoir été sélectionné pour un match amical, Eric Cantona pète les plombs et le traite de «sac à merde», à la télévision. Ou, plus précisément, il dit qu’«il n’en est pas loin». Le joueur sera suspendu un an. Le sélectionneur, lui, ne répond pas. «Je ne voulais pas m’abaisser à ça», affirmait-il en 2016 à L’Equipe. Il a préféré s’en expliquer, plus tard, seul à seul avec Cantona, loin des caméras. Au moins, on sait qui est le plus classe des deux.

La classe, Henri Michel l’a incarnée d’abord sur le terrain. Une…