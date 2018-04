A la découverte de la face cachée des jardins

Si, pour certains, le jardinage n’a plus de secrets, pour d’autres le mystère reste entier. Voilà quelques astuces et conseils piochés chez un spécialiste, pour donner bonne mine à votre extérieur, transformer votre balcon et rendre votre potager prolifique.

MARTINE LEISER

«Va prendre tes leçons dans la nature», a écrit Léonard de Vinci. L’une des plus laborieuses semble mener tout droit au jardin. A l’heure où le printemps s’impose, il est temps de mélanger les formes, les couleurs et de rester humble en regardant le miracle s’accomplir. Le premier geste, selon Christophe Oberson, gérant du Garden Centre de La Tour-de-Trême, consiste à soigner sa pelouse, enlever la mousse et y mettre un peu d’engrais, pour favoriser sa croissance et obtenir un beau vert. «Après une ou deux tontes, on…