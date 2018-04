La plus grande step gruérienne poursuit sa modernisation

Agrandie et au top de la technique, la step de Vuippens organise une journée portes ouvertes.

JEAN GODEL

Que de chemin parcouru depuis la mise en service, en 1987, de la première et plus importante station d’épuration de la Gruyère, celle de Vuippens! Les plus de 40 ans se souviennent des interdictions régulières de se baigner dans le lac tant il était pollué…

L’an dernier, l’Association intercommunale pour l’épuration des eaux du bassin de la Sionge (AIS) mettait en service les nouvelles installations de sa step agrandie. Des travaux entamés en 2013 et accomplis sans interruption du processus. Ce samedi, de 10 h à 16 h, se déroule une journée portes ouvertes. L’occasion de découvrir l’envers étonnant du décor.

Deux raisons à cet agrandissement, dont le coût se situera en dessous des 33…