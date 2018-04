La vérité impossible

James Lovegrove

LES DOSSIERS CTHULHU: SHERLOCK

HOLMES ET LES OMBRES DE SHADWELL

Bragelonne, 360 pages

«Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie», ou d’une loupe et d’un tentacule… La citation de Lautréamont ne pouvait mieux convenir à cet étrange récit proposé par l’écrivain britannique James Lovegrove, qui s’amuse à faire entrer en résonance deux mythes littéraires, Sherlock Holmes et Cthulhu. Deux univers a priori incompatibles, celui de la science et de la logique contre celui de l’horreur cosmique.

L’exercice est périlleux et pourrait tourner à la vulgaire «geekerie» sans intérêt. Heureusement, ce Sherlock Holmes et les Ombres de Shadwell, premier tome de la trilogie Les Dossiers de Cthulhu, se révèle être un pastiche…