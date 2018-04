Le Belge jongleur de mots

Samedi, Bruno Coppens présente son one-man-show Madéclaration d’humour à La Tuffière.

En Suisse romande, beaucoup le connaissent d’abord par la radio. La Tuffière le présente d’ailleurs comme «le Belge des Dicodeurs». Le comédien et humoriste Bruno Coppens sera ce samedi à la salle de spectacle de Corpataux, pour interpréter son one-man-show Ma déclaration d’humour. Qui n’est pas son plus récent, mais qui fait figure de solo fétiche: depuis 2001, il en a donné plus de 300 représentations en Belgique, en Suisse, en France, au Québec, en Roumanie, au Maroc, au Sénégal…

Le héros de Ma déclaration d’humour attend un coup de téléphone qui va changer son destin. Au bout du fil, il y aura en effet la femme de sa vie: l’homme a passé trois petites annonces dans des agences matrimoniales et n’a…