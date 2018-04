Le CO de Morat n’a pas enregistré assez d’inscriptions

La filière bilingue qui devait être inaugurée, à la rentrée 2018, au Cycle d’orientation de la région de Morat, devra attendre encore un peu. Dans un communiqué, la Direction de l’instruction publique annonce que le nombre d’intéressés n’est pas assez élevé pour ouvrir une classe. Seuls 12 élèves se sont annoncés partants. Le projet n’est toutefois pas enterré et la direction du CO envisage de poursuivre son travail d’information auprès des parents et des élèves du primaire, en mettant un accent particulier sur les familles germanophones. Ce concept de filière bilingue avait été présenté en janvier dernier. Il prévoyait l’ouverture d’une classe de 9e Harmos.