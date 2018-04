Le couple Girard prêt pour la Patrouille

Steven Girard, accompagné par Marcel Theux, s’est adjugé le Trophée du Muveran. Son épouse Séverine s’est imposée chez les dames.

VALENTIN CASTELLA

Une semaine avant le grand rendez-vous de la Patrouille des glaciers, de nombreux athlètes régionaux se sont retrouvés au départ du Trophée du Muveran. Ce weekend à Gryon, sur un tracé modifié, Steven Girard, associé au Valaisan Marcel Theux, a dominé les débats. Le duo a franchi la ligne d’arrivée avec une marge de trois minutes sur ses concurrents les plus dangereux: le Suisse Pascal Egli, spécialiste de course en montagne, et le Belge Gauthier Masset. «Notre objectif était de gagner et nous avons d’entrée pris les devants. Mais nos concurrents se sont montrés très costauds dans les montées. Comme nous ne pouvions pas faire la différence en…