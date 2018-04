Le débrief en 2e ligue inter Genolier-B - CS Romontois 1-1 (0-1)

Buts: 20e L. Chatagny (0-1), 80e (1-1).

CS Romontois: Perler; Sieber, Bueche, Traore; Rossier, Rey, S. Chatagny, Amaron; Cutunic, L. Chatagny, Carmona. Entraîneur: Frédéric Studer.

Troisième rencontre depuis la reprise du championnat et troisième déplacement pour les Glânois, qui ont concédé le match nul (1-1) sur le terrain de Genolier-Begnins. Les visiteurs ont ouvert le score à la 20e (0-1), avant de largement dominer la première période. «Notre adversaire s’est créé une grosse occasion à la 3e minute, explique Frédéric Studer. Puis, plus rien. De notre côté, nous avons galvaudé trois face-à-face avec le portier. Nous avons manqué de réussite et de réalisme.»

Largement dominateur d’une équipe très solide dans les duels, le CS Romontois s’est à nouveau procuré deux chances de but après…