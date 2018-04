Le débrief en 2e ligue inter

Colombier - Bulle 0-0

Bulle: Grivot; Afonso, Bochud, Mabanza, J. Yenni; A. Yenni; Sdiri (55e Dos Santos), Puertas, Pasquier (64e Dimbu), Tosato (82e Luwawa); Rodrigues. Entraîneur: Cédric Mora.

LE MATCH. Ce n’est pas faute d’avoir essayé. Mais quand rien ne veut rentrer… Bulle a grillé son joker en concédant le match nul 0-0, samedi, face au modeste Colombier. Les leaders du groupe ont passé quasiment 90 minutes dans le camp de leur hôte, rapporte l’entraîneur bullois. «Mais, à chaque fois, une jambe, un dos neuchâtelois et le poteau ont contré nos tirs, déplore en effet Cédric Mora. Nous aurions pu jouer deux heures de plus, sans trouver la faille. Nous avons manqué d’agressivité et de précision devant le but. Je regrette aussi que nous ne soyons sortis de notre monorythme qu’à la 80e…