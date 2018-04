Le débrief en 2e ligue Morat - Haute-Gruyère 2-1 (1-0)

Pas content Lionel Martin! Mercredi, ses hommes n’ont pas répondu à ses attentes en perdant à Morat (2-1). «C’est la deuxième fois que nous commençons un match de manière aussi catastrophique. L’attitude n’est pas la bonne pour une équipe qui prétend jouer les premiers rôles. Les joueurs ont man - qué d’envie. Techniquement, le groupe est de qualité. Mais c’est mentalement que ça ne va pas. Je ne le vois pas commencer la partie le couteau entre les dents, alors qu’il peut jouer la deuxième place!»

Ce manque d’engagement a été fatal aux joueurs de l’Intyamon, qui ont encaissé un premier but dans les arrêts de jeu de la première période. «Après la pause, nous avons mieux joué et nous avons égalisé à la 69e (1-1). Mais, par la suite, nous avons encaissé un but sur coup de pied arrêté, à la…