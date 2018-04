Le débrief en 2e ligue

Ursy - Piamont 2-1 (1-0)

Buts: 4e Chassot (0-1), 58e F. Panchaud (0-2), 65e (1-2).

LE MATCH CONTRE PIAMONT. Deuxième succès de rang pour Ursy, qui recevait Piamont mercredi (2-1). «De ce que j’ai pu voir, Piamont est la plus belle équipe du championnat. Elle est costaude et solide, on a été bien bougés…» relève l’entraîneur Daniel Rieder.

Qui reconnaît qu’avoir pris l’avantage très tôt, grâce à une tête de Chassot, a parfaitement lancé les affaires glânoises. Mais Ursy a surtout réalisé un très bon match. «Pour gagner, il a fallu retrousser nos manches. Bien en place tactiquement, on n’a laissé que peu d’espaces à nos adversaires et on a bien muselé ses points forts. On a bossé de manière solidaire et on n’a pas paniqué quand Piamont est revenu à 2-1. Cette équipe a beaucoup marqué…