Le PS salue le bénéfice, mais appelle à la vigilance

Dans un communiqué, le PS prend acte des comptes 2017 du canton, bénéficiaires, tout en donnant une série d’avertissements. Il déplore que cet excédent de revenus vienne grossir la fortune et «finir dans des réserves qu’il espère une fois voir utilisées». Il regrette qu’une grande partie des investissements n’aient pas pu être réalisés et servir aux infrastructures. Autre crainte du PS: la diminution des impôts sur les personnes physiques. «Cette situation d’appauvrissement devrait inquiéter le Conseil d’Etat à l’heure où il pense offrir des cadeaux fiscaux aux plus hauts revenus.» Le PS s’opposera à l’avenir «à toutes les coupes qui favoriseraient encore l’écart entre les hauts revenus et la classe moyenne ainsi que les personnes défavorisées».