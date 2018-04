Les mystères de la basilique

RTS1, VENDREDI, À 21 H 15

A Tours, le cadavre d’un sculpteur est découvert dans son atelier. Louise Chaland, la commandante de police y découvre une inscription en latin reproduisant les derniers mots prononcés par saint Martin, saint patron de Tours, sur son lit de mort. Parallèlement, Sylvain, un prêtre qui n’est autre que son fils, vient annoncer le vol d’un fragment d’os de ce même saint Martin, secrètement gardé caché depuis des siècles dans sa propre statue, érigée sur le dôme de la basilique de la ville. Les enquêteurs font rapidement le lien entre les deux affaires et leurs investigations les guident alors vers un refuge pour nécessiteux, tenu par François Delcourt et sa fille Agnès. Une jeune femme qui entretenait des liens amoureux avec le sculpteur assassiné et qui semble…