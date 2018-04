Les premiers pas de trois oursons bruns

Courant janvier, l'ours Martine a donné naissance à trois oursons bruns de Syrie. Les oursons sont restés blottis au chaud avec leur mère dans le box de mise-bas du parc et ont fait leur toute première apparition aux soigneurs le 4 avril, explique la direction du zoo dans un communiqué. Encore timides, ils commencent désormais à sortir de manière plus régulière pendant la journée et à se montrer au public.

C'est la seconde fois seulement depuis l'ouverture du parc en 1974 que des ours naissent à Servion. La nouvelle est d'autant plus réjouissante que l'ours brun de Syrie, sous-espèce d'ours brun, est très peu présent dans les parcs zoologiques. Seuls 30 parcs à travers le monde en hébergent. Leur population à l'état sauvage est en perpétuel déclin.