née Gremion

LE PÂQUIER

Lucette Rime s’est éteinte le 7 avril, dans sa 88e année. Un dernier hommage lui est rendu ce mardi en l’église du Pâquier.

Lucette est née le 5 octobre 1930 avec son frère jumeau Fernand, au Pâquier, dans le foyer de Paul et Marie Gremion. Elle grandit entourée de ses deux sœurs et trois frères.

De son mariage, elle eut trois enfants. Six petits-enfants et dix arrière-petits-enfants vinrent ensuite agrandir le cercle familial pour son plus grand bonheur. Lucette prenait plaisir à leur tricoter et confectionner de beaux ouvrages au crochet. Chaque année, à Noël et à Pâques, elle réunissait sa famille autour d’une belle table. Les mots croisés était son passe-temps favori. Les grilles et leurs définitions n’avaient plus de secrets pour elle.

En juin 2017, une chute…