née Pesse

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Lucie Liaudat s’est endormie paisiblement le 1er avril, entourée de ses enfants, quatre jours après ses 80 ans. Un dernier hommage lui est rendu ce jeudi en l’église de Châtel-Saint-Denis.

Née le 27 mars 1938 à Attalens, Lucie était la troisième enfant d’Oscar Pesse et Canisia née Monnard, de Tatroz. Alors qu’elle avait neuf ans, sa maman décéda et Lucie se retrouva orpheline avec ses deux frères et sa sœur. Très vite, une vie de travail commença pour elle.

A 21 ans, elle épousa Bernard Michel avec qui elle eut deux enfants, Ginette et Bernard. Mais la vie lui réserva bien des épreuves. A 26 ans, son mari disparut subitement, la laissant veuve, enceinte, et avec déjà une petite fille. Très courageuse et volontaire, elle continua son chemin sans prendre du…