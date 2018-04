Madeline Coquoz qualifiée pour les Mondiaux

La Gruérienne était en Ukraine la semaine dernière pour participer aux championnats nationaux de ce pays. Et l’athlète de Pont-la-Ville n’a pas fait le voyage pour rien, puisqu’elle est parvenue à atteindre les minimas en synchro à trois mètres pour les championnats du monde et d’Europe. Avec la Lausannoise Jessica Favre, elle a présenté un programme «de niveau mondial» qui lui a valu 268 points et la médaille d’argent. «Cette paire est promise à un bel avenir», selon elle. A noter qu’à un mètre, Madeline Coquoz a pris le 7e rang. A trois mètres, une erreur technique sur le dernier saut des qualifications l’a empêchée d’atteindre la finale.