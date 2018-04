Nicole Bugnard s’est éteinte le 7 mars dernier. Elle venait de fêter ses 63 ans. Un ultime hommage lui a été rendu le 10 mars, en l’église de Broc.

Nicole était la troisième des cinq enfants de Louis et Germaine Bugnard, du garage, à Charmey. Après un apprentissage de coiffeuse et quelques années passées au bureau technique chez Nestlé à Broc, elle changea de trajectoire professionnelle. Elle décida de se mettre au service des personnes âgées et distribua autour d’elle toute cette gentillesse et cette douceur qui la caractérisaient et que nécessitait ce métier.

Depuis 1989, elle œuvrait au foyer de la Rose des Vents à Broc. Effectuant d’abord des veilles pour être plus disponible pour ses enfants, elle travailla ensuite de jour et attaqua courageusement une nouvelle formation…