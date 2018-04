Par-delà le bien et le mal

Garth Ennis et Steve Dillon

PREACHER, LIVRE VI

Urban Comics

Pendant cinq ans – entre 1995 et 2000 – et 66 épisodes, Garth Ennis et Steve Dillon ont signé avec Preacher une série essentielle et iconoclaste, au style résolument grinçant et rentrededans. Les deux complices, qui avaient déjà œuvré ensemble sur Hellblazer, un autre titre emblématique du 9e art, ont donné avec les aventures du révérend Jesse Custer et de ses amis l’un des plus grands coups de pied dans la fourmilière ronronnante de la bande dessinée «mainstream», osant la provocation sans concession et créant une galerie de portraits des plus atypiques : outre un pasteur qui a perdu la foi mais qui possède le pouvoir ultime – le «mot de dieu» – on y trouve notamment un vampire irlandais, une ex-petite amie exigeante,…