RTS1, VENDREDI, À 20 H 10

Ceux qui font parler les pierres

Passe-moi les jumelles part dans le sud de l’Albanie sur les traces d’archéologues de l’Université de Genève. Pour faire parler les pierres du site d’Oricum et tenter ainsi de recomposer le puzzle de nos racines historiques, ils se sont unis à leurs homologues de Tirana. Une belle occasion de découvrir un pays qui, fermé aux regards des autres jusqu’en 1991, se distingue par son sens de l’accueil. Virginie Brawand reçoit Albana Krasniqi Malaj, la directrice de l’Université populaire albanaise. Pour faire parler les pierres il faut multiplier les savoir-faire. Archéologues, restaurateurs, ouvriers, plongeurs, ils sont nombreux à tenter de recomposer le puzzle de nos racines historiques. Les universités de Genève et de Tirana,…