Patrouille des glaciers: Rémi Bonnet et l'équipe de Suisse deuxièmes derrière un trio italien record

Grandissime favori, l'équipe italienne Michele Boscacci-Robert Antonioli-Matteo Eydallin a fait honneur à son statut samedi matin lors de la Patrouille des glaciers. Profitant de conditions de neige idéales, les Italiens ont signé le nouveau record en ralliant Zermatt et Verbier en 5 h 35'27. Ils effacent ainsi le record helvétique datant de 2010 (5 h 52). De son côté, le Charmeysan Rémi Bonnet, associé à Martin Anthamatten et Werner Marti, a dû se contenter de la deuxième place en 5 h 45'28. Vainqueur de la "petite" patrouille en 2014, le Gruérien effectuait son baptême du feu sur une pareille distance (53 kilomètres, 3995 mètres de dénivelé positif).

Cette édition a également été marquée par un record dans la course féminine. Lles Françaises Axelle Mollaret, Laetitia Roux et la Vaudoise Jennifer Fiechter se sont imposées en 7 h 15'35. A noter également les 6ème et 7ème place de Séverine Girard (Estavannens, 9 h 07'17) et Ilona Chavaillaz (Sommentier, 9 h 20'03).