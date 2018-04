Pixels et caetera

Quand il a raconté ça, à table, personne ne l’a cru. Mais qu’est-ce qui t’a pris d’y aller en bus? Jusqu’à Paris! Et avec un bus Macron! On lui a tous demandé étonnés (c’était avant le déclenchement de la grève à la SNCF). Bien sûr, a-t-il expliqué, le prix était le principal argument (16 euros pour Genève-Paris), mais ce n’était pas la vraie raison. Ah bon! et quelle pouvait être la vraie raison? Il avait envie de voyager autrement pour une fois, et de ce point de vue, il a été servi. Départ avant minuit, arrivée à Paris au petit jour… Une nuit à rouler sur l’autoroute, avec un arrêt clope et WC. «Surtout, dit-il, j’étais le seul Blanc dans ce foutu car Macron. Que des Blacks, des Rebeus et moi au milieu… bien suisse, quoi. En car, tu vois des choses que tu vois jamais autrement,…