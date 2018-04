Pixels et caetera

BEAU ET INTELLIGENT. Cette semaine, je voulais chroniquer sur Trump qui a annoncé par Twitter l’envoi prochain de missiles «beaux et intelligents» sur des cibles syriennes, en représailles à l’emploi d’armes chimiques (qui, de fait, ne sont ni belles ni intelligentes). Il faut bien l’avouer, il y a aussi de la beauté dans ce domaine-là. Un missile est profilé comme un avion qui est caréné comme une voiture, ellemême dessinée comme une fusée qui inspire les lignes d’un aspirateur… et c’est ainsi que le design fait son œuvre sur Terre. Je réfléchissais à ça quand, hier sur France Inter, un spécialiste de la faune sauvage expliqua que la déclinaison des animaux de la savane en peluches, logos et sigles de toutes sortes fait qu’un Occidental voit plus d’images de lions, par exemple, en une…